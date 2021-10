Tiktokerka komentuje oświadczenie Barbary Ritz i widmo pozwu: "Jest to normalna REAKCJA OBRONNA"

Ania 21 min. temu zgłoś do moderacji 44 15 Odpowiedz

Oczernić można kogoś łatwo i zniszczyć komuś reputacje czy biznes. Gorzej to odkręcić. Tez nie wiemy gdzie leży prawda. Dowodów nigdzie nie ma. Tylko słowo przeciwko słowu. Jeśli restauratorka faktycznie nie ma nic na sumieniu to nie powinna ulec wystraszonej nagle tiktokerce i się „dogadywać” tylko pukać do sądu. Ale jeśli okaże się ze te 5 dych to prawda to i tak się wyda bo znajda się inny którzy to potwierdzą