Tiktokerka przygotowała śniadanie dla trójki dzieci. Internauci PRZERAŻENI: "Wnioskuję, że to będzie zupa olejowa" (WIDEO)

To jest koszmar! Co ciekawe, widzę takie leniwe matki w moim otoczeniu. Jasne, nie chcemy oceniać ludzi zbyt surowo, ale gdzie jest granica? Jak widzę, jak matka wlewa dziecku colę do kubeczka (!) albo do zjedzenia śniadania przekonuje batonem, to ręce mi opadają. Moja kuzynka tak upasła swojego syna, że ten jest teraz wyśmiewany w szkole. To jest zaniedbywanie dzieci dla własnego komfortu. Nieraz mówiła, że jej syn "nic tylko je słodycze". 9 latek nie ma własnych pieniędzy, a ona znosi do domu torby słodyczy, do których później dzieciak ma dostęp. I widzi jak matka i ojciec objadają się przed TV, to dlaczego miałoby robić inaczej? Tak samo jest z olewaniem potrzeb intelektualnych dziecka, rodzice włączają dziecku TV a same chillują z telefonem, a później są wielce zdziwione, że dziecko 5-letnie nie mówi, tylko wydaje nieartykułowane dzwięki. Totalne zaniedbanie.