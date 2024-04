Tiktokerka sparodiowała Dagmarę Kaźmierską?! "Mega petarda kosmos, do tego rajtuza z cekinem" (WIDEO)

Jedna z najpopularniejszych polskich tiktokerek, znana pod pseudonimem Mili0nerka , w swoim najnowszym filmiku postanowiła sparodiować Dagmarę? Internetowa twórczyni nagrała scenkę do złudzenia przypominającą transmisję sprzedażową Kaźmierskiej.

Znana tiktokerka sparodiowała transmisję sprzedażową Dagmary Kaźmierskiej?

Nie zabrakło przekleństw , błędnego wymawiania marek modowych, nierealnych promocji, a także przesadnie sentymentalnego podejścia do "oddawanych" fatałaszków.

Ale nie pisz mi tutaj o rozmiar kochanieńka, bo u nas się wszystko uciąga. Unisex, unisize, unigender z moszito. [...] Serduszka moje do oddania, ma jeszcze jeden mój ulubiony krój wersraczi. Z 5000 zł na 110 zł. Mega petarda kosmos, do tego rajtuza z cekinem i buenos dias europas. Mi się chcę naprawdę płakać dziewczyny, jak ja wam oddaję te perełki [transkrypcja fonetyczna przyp. red.] - powiedziała na nagraniu.

Choć we wspomnianej publikacji, ani razu nie padło bezpośrednie nawiązanie do uczestniczki "Tańca z Gwiazdami", to internauci nie mieli trudności w odgadnięciu o kogo chodzi.