Tiktokerka straciła zęby! Próbowała ratować się klejem do rzęs... (FOTO)

Pralka🧼 2 min. temu

No właśnie dlatego to jest piłka do turlania, a nie rzucania. Właśnie dlatego nosi taką nazwę, mądrzy ludzie ją tak nazwali żeby się nikt nie pomylił ale oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto musi sam sprawdzić. Czekamy na relację z wejścia owej pani do bębna pralki i puszczenia jej w programie prania bawełny, no niech sprawdzi czy tak będzie lepiej umyta.