Tiktokerka trafiła do szpitala z krwawiącym uchem. Lekarze byli w szoku po tym, co zobaczyli w środku (WIDEO)

Iris Novau Díaz to młoda tiktokerka z Hiszpanii, która w swoich mediach społecznościowych publikuje głównie treści modowe i lifestylowe. Niedawno dziewczyna trafiła do szpitala z powodu bólu i krwawiącego ucha. To, co zobaczyli lekarze, przeszło najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że w uchu Diaz zagnieździła się ćma.