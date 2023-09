Tiktokerka twierdzi, że mężczyźni wycofują się z randek, gdy dowiadują się, ile ma lat (FOTO)

W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe i portale randkowe zdominowały nasze życie, wiele osób zmieniło swoje podejście do miłości i związków. Wydawać by się mogło, że znalezienie drugiej połówki jest prostsze niż kiedykolwiek. Niestety, nie wszystkim udaje się odnaleźć swoją bratnią duszę. Przyczyny takiej sytuacji są różne, a jednym z najczęściej spotykanych problemów jest dyskryminacja ze względu na wiek.

Nie da się ukryć, że wiele osób próbuje odmłodzić się na różne sposoby, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie miłości. Princess April, znana z TikToka, nie musiała jednak udawać młodszej, niż jest w rzeczywistości. Wygląda młodo i atrakcyjnie, ale mimo to boryka się z problemem ageizmu. Mężczyźni, którzy początkowo wykazują zainteresowanie, wycofują się, gdy dowiadują się, ile naprawdę ma lat .

Według doniesień zagranicznych mediów, Princess April otwarcie wyznała swoim obserwatorom na TikToku, że mężczyźni rezygnują z randek z nią, gdy dowiadują się o jej prawdziwym wieku. Mimo młodzieńczego wyglądu, kobieta urodziła się w 1978 roku, co oznacza, że ma 44 lata. Jak sama stwierdziła w jednym z nagrań, "nikt nie chce kobiety w jej wieku".

Jej szczere wyznanie przyniosło jej nie tylko jeszcze większe zainteresowanie ze strony obserwatorów, ale także wiele pozytywnych komentarzy. Na szczęście, jak twierdzi Princess April, ma nieco większy wybór, gdyż jest osobą biseksualną. Internauci zgodnie twierdzą, że wiek to tylko liczba, a prawdziwe znaczenie ma to, co jest w środku.