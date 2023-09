52-latka imprezuje ze studentami i nie chodzi na randki z mężczyznami starszymi niż 30 lat. Tak odpowiada na krytykę

WWO 9 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Ktoś wie może z jakiego powodu Pudel zatrudnia wyłącznie agresywnych mizoginów? Ludzi nienawidzących kobiet, wypominających im non-stop wiek, liczbę partnerów seksualnych, każdy jeden nieudany związek, ceny torebek? Ludzi którzy w co drugim artykule podpuszczają do głośnej oceny wyglądu kobiety, jej wieku, sposobu ubrania, uczesania. Zaszczuwających kobiety z powodu zachowań które u mężczyzn traktowane są zupełnie normalnie? (przykład tego artykułu). Czy poza byciem dostępnym, "walczącym" gejem i mizoginem coś jeszcze w ogóle trzeba umieć by pracowac w Pudlu? Angielskiego, choćby w stopniu komunikatywnym na pewno znac nie trzeba - widzimy to po jakości translacji i "rozumienia" przepisywanych z zagranicznych portali artykułów. Polskiego też znać nie trzeba (błędy stylistyczne, ortograficzne, językowe, nieznajomość polskich powiedzeń) więc co, poza głęboką nienawiścią do kobiet, trzeba mieć w sobie BY PRACOWAC W PUDLU?