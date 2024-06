Tiktokerka twierdzi, że WIDZIAŁA księżną Kate podczas zakupów (WIDEO)

aert 3 godz. temu zgłoś do moderacji 126 11 Odpowiedz

Moze jakiś artykuł o porywczości Williama?William pobił Harry'ego podczas kłótni o Meghan Markle? Określił ją trzema słowami Do ataku księcia Williama na brata miało dojść w dodatku podczas kłótni o Meghan Markle. William powiedział szczerze młodszemu bratu, co myśli o jego narzeczonej, nazywając ją "trudną, niegrzeczną i złośliwą". Harry uniósł się i zarzucił bratu, że powtarza to, co piszą gazety, a nastepnie podał mu szklankę wody, chcąc, by William ochłonął. "On odstawił wodę, obrzucił mnie kolejnym wyzwiskiem i rzucił się na mnie. To wszystko zdarzyło się tak szybko. (...) Złapał mnie za kołnierz, zrywając mój naszyjnik, i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce psa, która pękła pod moimi plecami, a jej kawałki poraniły mnie. Leżałem tam przez chwilę, oszołomiony, a potem wstałem i powiedziałem mu, żeby wyszedł" - napisał Harry. Jak dodaje, potem brat go przeprosił.