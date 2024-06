Księżna Kate może już NIGDY NIE WRÓCIĆ do swojej poprzedniej roli. Niepokojące słowa informatora o pracy żony księcia Williama

Media na całym świecie już od kilku miesięcy żyją problemami zdrowotnymi członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się księżna Kate, która w marcu wyznała, że zdiagnozowano u niej nowotwór. Zainteresowanie obecnym stanem zdrowia księżnej podsyca fakt, że od ponad pół roku nie pokazała się publicznie, a royalsi milczą w sprawie szczegółów jej leczenia.

Medialna nieobecność Kate Middleton trwa w najlepsze. Księżna od czasu ujawnienia wstrząsającej diagnozy skupia się wyłącznie na swoim powrocie do zdrowia. Wygląda jednak na to, że 42-latka nieprędko wróci do swoich królewskich obowiązków. Chociaż zagraniczne media spekulują, że księżna czuje się coraz lepiej, to najnowsze doniesienia mogą zaniepokoić fanów przyszłej królowej.

Księżna Kate "może już nigdy nie wrócić" do królewskich obowiązków

Choć księżna oficjalnie nie pokazuje się publicznie, to kilka dni temu miała być widziana podczas samotnego załatwiała różnych spraw. Serwis "Us Weekly" ustalił, że cały proces "rekonwalescencji Kate przebiega pomyślnie". Informator podkreślił jednak, że walcząca z rakiem księżna jest aktualnie podatna na choroby i infekcje, dlatego "nie może widywać się z wieloma osobami". To właśnie między innymi dlatego wyczekiwany powrót 42-latki do królewskich obowiązków stoi pod znakiem zapytania.

Zagraniczne media donoszą, że mimo poprawiającego się stanu zdrowia, księżna Kate do pracy wróci dopiero jesienią albo nawet w przyszłym roku. Według ustaleń serwisu "Us Weekly" zespół Kate ma również "ponownie ocenić, czego będzie mogła się podjąć po powrocie". Oznacza to, że synowa króla może już nie udzielać się w taki sposób, jak robiła to wcześniej.

Może nigdy nie wrócić do roli, w jakiej ją wcześniej widzieli - stwierdził informator cytowany przez serwis "Us Weekly".

