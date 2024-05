Nowe wieści w sprawie księżnej Kate. "Nadal poddawana jest chemioterapii". Wiadomo, jak się czuje

W ostatnim czasie nie brakuje jednak doniesień, że Kate Middleton czuje się już coraz lepiej. Chociaż księżna poświęciła się leczeniu i zrezygnowała z publicznych wystąpień, to kilka dni temu jeden z tabloidów donosił, że ludzie przyłapali ją w trakcie załatwiana rozmaitych spraw na mieście. Synowa króla ma wrócić do pełnienia obowiązków jednak dopiero wtedy, gdy lekarze wyrażą na to zgodę. Nic dziwnego, że fani rodziny królewskiej zaczęli zastanawiać się, czy księżna pojawi się na próbie do parady Trooping The Colour, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Głos w sprawie zabrał korespondent królewski ITV News, Christopher Ship.