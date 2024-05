Księżna Kate nadzoruje ważny projekt, choć przechodzi chemioterapię. "Jest siłą napędową". Przekazano, kiedy oficjalnie wróci do pracy

W marcu księżna Kate potwierdziła domysły wielu osób i ogłosiła publicznie, że walczy z nowotworem. To z tego powodu jej rekonwalescencja po operacji jamy brzusznej trwała tak długo. Middleton do tej pory nie wzięła udziału w żadnym wystąpieniu publicznym w tym roku i nie zanosi się, aby miało się to zmienić.