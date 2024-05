Książę William ma żal do internautów. Wszystko przez teorie na temat stanu zdrowia księżnej Kate: "Był WŚCIEKŁY i było mu przykro"

Look 50 min. temu zgłoś do moderacji 31 10 Odpowiedz

Filmik został zakwestionowany iuznany jako AI więc uporczywe twierdzenie jakoby to była autentyczna ks. Kate i mówiła to co sama " napisala" sobie jest straszne po prostu . Przedłużająca sie dziwna nieobecnośc księżnej jak i nieuzasadniona nieobecność Charlotty i Louisa budzi coraz wieksze zastrzeżenia i nieufność w stosunku do Wiliama i Palacu. Wiliam jest w tej szczęśliwej sytuacji, że w niczym nie został sam, rodzina królewska ma dotep do najlepszch lekarzy i szpitali na terenia całego RF i świata zreszta , zapewniona pomoc i opiekę nad dziecmi a choroby niestety dotyczą wszystkich ludzi i niestety trzeba sie z tym liczyc a od przyszłego króla ozczekuje sie opanowania, zimnej krwi w trudnych sytuacjach i umiejetnosci przewidywania róznych wariantów po to aby sprawnie sprawować swoja zaszczytna funkcje króla ciagle wielkiego imperium.