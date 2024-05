Księżna Kate Middleton WIDZIANA na ulicy pierwszy raz od dawna. Przechodnie mówią, co robiła i jak wyglądała

vxx 8 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Księżna Kate i książę William mają burzliwe kłótnie? Księżna Kate i książę William uchodzą za małżeństwo niemal doskonałe. . Kate i William uważani są za wzorzec przyszłego króla i przyszłej królowej! Jednak jest ktoś, kto mówi nieco inaczej o rzekomo doskonałym małżeństwie tych dwojga. Brytyjskie media od jakiegoś czasu omawiają dzieło Toma Quinna, dziennikarza zajmującego się pałacową tematyką. W "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" czytamy, że małżeństwo księżnej Kate i księcia Williama bynajmniej nie jest tak cukierkowe, jak mogłoby się wydawać. Według pisarza w domu książęcej pary dochodzi do dantejskich scen! "Kate traktuje go jak czwarte dziecko, ponieważ on ma skłonność do napadów złości. Miewają awantury.. To nie jest idealne małżeństwo" - twierdzi Tom Quinn. "Ale podczas gdy inne pary podczas awantur rzucają w siebie ciężkimi wazonami, William i Kate rzucają w siebie poduszkami. To zawsze jest pod kontrolą" - uspokajająco dodaje pisarz... Książę William i księżna Kate "miewają okropne awantury, podczas których rzucają w siebie różnymi rzeczami" - twierdził parę miesięcy temu Tom Quinn, cytowany przez Yahoo News. ... Mówi się,ze William jest porywczy... Harry w swojej autobiografii "Ten drugi" wyznał, że William obrażał jego żonę i zaatakował go fizycznie w 2019 r. "Złapał mnie za kołnierz, rozerwał naszyjnik i powalił na podłogę" - pisał. Również w najnowszej książce o rodzinie królewskiej "Our King: Charles III — The Man And The Monarch Revealed" (tłum. "Nasz król: Karol III - człowiek i monarcha ujawniony") Roberta Jobsona padły anonimowe spostrzeżenia wysoko postawionych pracowników Pałacu na temat Williama."Może być trudny we współpracy", "Szef (Karol) też jest porywczy, ale nie aż tak. Może się zdenerwować i dać temu wyraz, ale po wybuchach szybko o tym się zapomina. Z Williamem jest inaczej" - oceniono.