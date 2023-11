Tiktokerka w wieku 14 lat zaczęła modyfikować ciało. Wydała już ponad 200 TYSIĘCY ZŁOTYCH na zabiegi. Jak wyglądała kiedyś? (ZDJĘCIA)

Tiktokerka wydała 200 tysięcy złotych, żeby zmodyfikować swoje ciało

Tiktokerka zaczęła modyfikować swoje ciało w wieku 14 lat. Przez ostatnie 10 lat przeszła radykalną metamorfozę . Jej najnowszym dziełem są motyle na twarzy i piersi. W planach 24-latki są kolejne dziary. Jedna z nich ma nawiązywać do jej ulubionego serialu "American Horror Story". Tatuaże to jednak nie wszystko. Tiktokerka ma również rozcięty język, tunele w uszach, wszczepione implanty w ciele oraz zęby spiłowane na wzór "wampirzych kłów".

Tiktokerka przez swój wizerunek stała się ofiarą hejtu

Lubią chować się za ekranami i hejtować mnie, bo nie są z siebie zadowoleni i to jest w porządku, ale ja jestem z siebie szczęśliwa i tylko to się liczy [...] Wolę uszczęśliwiać siebie, zamiast uszczęśliwiać świat. Życie jest krótkie i powinieneś robić, to co chcesz — podsumowała Orylan.