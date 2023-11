Tiktokerka wytatuowała sobie imię chłopaka NA CZOLE. Blanka Lipińska "przeprasza" swojego partnera: "Wybacz, wychodzi na to, że cię nie kocham"

Tiktokerka wytatuowała sobie twarz. Blanka Lipińska reaguje, nawiązując do swojego związku

Blanka Lipińska zwraca się do kobiet. Wspomina o mamie i babci

Drogie panie, dlatego radziłabym wam zastanowić się nad waszym postępowaniem. Zwłaszcza jeśli jesteście w długiej relacji. I tu mówię do ciebie, mamo. Po 40 latach?! 40 lat bez miłości?! A babcia?! Ale zaraz... Dziadek wcześnie umarł. Dobrze, babcie to jeszcze tłumaczy, może nie zdążyła, to były inne czasy... - "grzmi" i dodaje: (...) Drogie panie, czy wy kochacie swoich facetów? To właśnie nad tym się zastanówcie. Przeanalizujcie to, dlaczego żadna z was nie ma jeszcze tatuażu na czole. Ja jestem z Pawłem dopiero dwa lata, jeszcze mam prawo decydować, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie...