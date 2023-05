TikTokerka za pomocą makijażu całkowicie zmienia swój wygląd. "Wow, to dosłownie nie jesteś ty!" (FOTO)

Romano 16 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

To samo miałem jedną z laską, spotykałem się z nią trochę czasu i ok. Ale jak raz zmyła to co miała na twarzy, to serio nie mogłem jej poznać. Był to dla mnie szok, bo wcześniej spotykałem się z dziewczyną, która nie używała prawie w ogóle maskowania:P I wyglądała fajnie:) A tu zupełnie inny człowiek, nie poznałbym jej:D Ale miałem ocknięcie...