Szokująca metamorfoza "full glam" NA KOMUNIĘ: ciężki makijaż, doczepy, tiara i suknia z diamencikami... Internauci są wzburzeni (ZDJĘCIA)

Można się śmiać, ale są takie matki, nawet w Polsce, które przed komunią dostają do głowy i robią z córek stare-maleńkie. Moja siostra wraz z nasza kuzynką prowadzą salon urody. Siostra jest makijażystką, a kuzynka fryzjerką. Siostra nie zliczy, ile razy mamuśki prosiły ją o makijaż komunijny dla córki - oczywiście odmawiała i powiedziała, że może jedynie polecić przypudrowanie twarzy podkładem antybakteryjnym i to tylko do zdjęć, bo szkoda taką młodą cerę zajeżdżać tapetą. Do kuzynki fryzjerki co roku przychodza matki, które chcą jakiś fryzur w stylu panien młodych. Mówią obie, że niektóre matki mają coś mocno z głową.