Przyjęcie komunijne w restauracji gwiazdy? Oto, ile trzeba zapłacić u Magdy Gessler czy Piotra Adamczyka. Tanio nie jest...

Niebawem wkroczymy w sezon komunijny, który coraz częściej kojarzy się z wysokimi wydatkami na prezenty czy organizację wystawnego przyjęcia dla bliskich. Drugą ze spraw, niekiedy dość kosztowną, Polacy lubią zostawiać w rękach specjalistów, a w okresie pierwszych komunii restauracje raczej nie mogą narzekać na brak rezerwacji. Może warto zatem skusić się na posiłek w knajpach znanych osobistości?

Przyjęcie komunijne u Gessler? Na pewno nie dla każdego

Każdy, kto organizację pierwszokomunijnego posiłku powierzył restauratorom, zapewne ma świadomość, że nie jest to tania sprawa. Najczęściej koszt obiadu dla rodziny liczy się "od talerzyka", a więc cenę od osoby mnoży się razy liczbę gości, których zazwyczaj przybywa od kilku do kilkunastu. W ostatnich latach coraz częściej zdarza się nawet, że - w myśl zasady "zastaw się, a postaw się" - rodzina dziecka przystępującego do komunii bierze kredyt na organizację wydarzenia, podobnie jak w przypadku wesel.

Skoro ma to być moment wyjątkowy dla dziecka i reszty rodziny, to może warto w tym wielkim dniu skorzystać z pomocy znanych osobistości? Jako pierwsza do głowy przychodzi zapewne "kreatorka smaku i stylu" Magda Gessler, która udostępnia oczywiście możliwość składania rezerwacji w jej warszawskiej restauracji U Fukiera na okazję komunii. Koszt, jak twierdzi serwis WP Teleshow, to od 330 do nawet 390 złotych za osobę. Plusem jest to, że można wybrać potrawy w wersjach wegetariańskich bądź wegańskich.

Nieco inaczej jest w knajpie Stary Dom, związanej z Piotrem Adamczykiem. Tam w zależności od menu koszt to od 250 do 300 złotych od osoby, co zależy oczywiście od wybranego menu. W skład wchodzi jedna z trzech dostępnych rodzajów zup, dwa drugie dania oraz desery. Tu natomiast opcji zamówienia dań wegetariańskich czy wegańskich nie ma, o czym warto pamiętać w zależności od potrzeb gości.

Komunia u Wojewódzkiego czy Szyca? Oto ceny "od talerzyka"

Podobnych problemów nie ma natomiast w restauracji Kuby Wojewódzkiego Niewinni Czarodzieje Trzy Zero w Gdyni. Cena? 250 złotych za osobę. Jeśli natomiast chcecie zapewnić gościom dodatkową rozrywkę przy posiłku, to knajpa jest w stanie spełnić życzenie gości.

Najtaniej na tle innych "znanych twarzy" wypada restauracja Akademia związana z Borysem Szycem, w której ceny, w zależności od wybranego menu, zaczynają się od 200 złotych od osoby. Tu do dyspozycji jest kącik dziecięcy, co najwyraźniej zachęciło potencjalnych klientów, bo w tym roku terminów pierwszokomunijnych już nie ma.

Warto przy tym wspomnieć, że - jak pisze redakcja Teleshow - niektóre lokale organizują takie posiłki nawet za 60 złotych od osoby, a rozsądne oferty można znaleźć bez problemu do 120-180 złotych za osobę. Komu z wyżej wymienionych zaufalibyście w kwestii organizacji przyjęcia komunijnego?

