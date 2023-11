Timbaland w skandalicznych słowach obraził Britney Spears. Wspomniał o KAGAŃCU. Teraz się kaja

Zniesienie kurateli miało być początkiem spokojnego i szczęśliwego życia dla Britney Spears . Na to przynajmniej liczyli jej fani. Stało się jednak inaczej. Można wręcz odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie gwiazda wzbudza jeszcze więcej kontrowersji. Czy to nagimi zdjęciami na Instagramie, czy rozwodem ze sporo młodszym mężem.

Timbaland przeprasza za oburzające słowa pod adresem Britney Spears

Dopiero po ponad 20 latach Spears przyznała, że Timberlake wielokrotnie zdradzał ją z tancerkami. Miał też nakłonić ją do usunięcia ciąży w tajemnicy przed innymi. Wokalista nie skomentował wyznań byłej partnerki. Wyręczył go Timbalad. Słynny producent muzyczny nie raz współpracował z Justinem.

Ona wariuje, prawda? Chciałem zadzwonić do JT i powiedzieć: "Człowieku, musisz założyć tej dziewczynie kaganiec" - powiedział podczas jednego z ostatnich wywiadów.

Przepraszam fanów Britney i ją - mówił, odnosząc się do pytań o jego stosunek do kobiet.

Timbaland i Justin Tiberlake vs. Britney Spears

To nie pierwszy raz, kiedy między Timbalandem a Britney Spears zawrzało. Muzyk współtworzył przebój Justina Timberlake'a "Cry Me a River", który miał opowiadać o niewierności piosenkarki. W teledysku pojawiła się nawet kobieta przypominająca ją do złudzenia.