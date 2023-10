Britney Spears reaguje na zamieszanie wokół pamiętnika i wydaje OŚWIADCZENIE. "Moja książka nie miała na celu NIKOGO URAZIĆ"

sylwia 24 min. temu zgłoś do moderacji 20 5 Odpowiedz

Czy ktoś mi tu wyjaśni dlaczego płód nie będąc polskim obywatelem (nawet numeru PsE .L nie ma, ani imienia czy nazwiska w papierach) podchodzi pod polskie prawo? I jak to jest, że nie wszystkie płody mają takie same "prawa do życia"? Czy zgodnie z p is. ows ką i tej Przyłębskiej, czy jak jej tam, interpretacją zarodek od poczęcia nie powinien podlegać identycznym prawom jak kobieta? Dlaczego ma być ratowane życie kobiety kosztem zarodka? Czy zarodkowi, który zagnieździł się w jajowodzie nie należy się najdłuższe życie jakie w tej sytuacji jest możliwe? Wiecie dlaczego te rozważania są bez sensu? Bo założenie o człowieczeństwie zarodka, czy nierozwiniętego płodu jest błędne. W przeciwnym razie musielibyśmy uznać, że obecne polskie prawo uważa życie jednego "człowieka" jako ważniejsze od innego. Np. Im człowiek starszy, tym jego życie jest ważniejsze. A katolicy mogą przecież wierzyć w co chcą, ale czy prawo ziemskie nie powinno być skonstruowane na podstawie faktów, a nie wierzeń posłów w aktualnej kadencji? Dla mnie płód i zarodek jest tym, czym jest dla kobiety w tej ciąży i tak powinno być ujęte, moim zdaniem, w polskim prawie. Dla katolika to może być Muminek lub dziecko. Jak tam chce. Nie mogę sobie tylko wyobrazić jak panowie z PSL to ugryzą. Może warto oddać tę kwestię we właściwe ręce, czyli ciężarnym kobietom i niech każda myśli o własnym brzuchu co uważa? A ewentualne leczenie płodów, badania prenatalne uznać jako poprawę dobrostanu, czyli zdrowia kobiety również psychicznego.