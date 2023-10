Britney Spears ujawniła szczegóły ABORCJI, której dokonała w DOMU. "Płakałam i szlochałam, aż wszystko się skończyło"

W związku ze zbliżającą się premierą pamiętnika Britney Spears "The Woman in Me" opublikowano kilka fragmentów książki, z których wynika, że piosenkarka w wieku 19 lat zaszła w ciążę z Justinem Timberlakiem, po czym dokonała aborcji. 41-latka wyznała, że do dziś przeżywa utratę dziecka.