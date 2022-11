Timothee Chalamet w skórzanych spodniach i perłowym naszyjniku wdzięczy się na rzymskiej ściance (ZDJĘCIA)

Film 12 min. temu zgłoś do moderacji 55 3 Odpowiedz

Co prawda nie na temat, ale pamiętacie film "Gatunek" z 1995 roku? Uważam że to jeden z najlepszych horrorów S-F i faktycznie osiągnął ogromny sukces. Nie tyle że miał całkiem ciekawą fabułę i klimatyczną muzykę, to jeszcze główna bohaterka wyróżniała się niesamowitą urodą. Nie znam innego horroru z kimś tak pięknym. To była 20 letnia dziewczyna o urodzie modelki i wzroście 177 cm. W dodatku rozbierała się w tym filmie i symulowała sceny seksualne (jej celem jako kosmitki było rozmnożyć swój gatunek), co w obecnych horrorach by zapewne nie miało miejsca. W dodatku film był jej debiutem aktorskim, czyli to od niego rozpoczęła się jej kariera (nadal gra w filmach). Dlatego nasuwa mi to skojarzenia z Agnieszką Włodarczyk i filmem "Sara". Oba kontrowersyjne filmy to ich debiuty i z dużą ilością nagości.