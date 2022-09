Timothee Chalamet odsłania plecy w ekstrawaganckim, czerwonym kombinezonie na festiwalu Filmowym w Wenecji (ZDJĘCIA)

Od kilku dni trwa Festiwal Filmowy w Wenecji, który jest dla gwiazd światowego formatu świetnym pretekstem do poszczycenia się wysublimowanym wyczuciem estetyki. Jednym z najbardziej znamienitych gości bawiących obecnie w Italii jest niewątpliwie obwołany "nadzieją Hollywood" Timothee Chalamet, który promuje tam swój najnowszy film - "Bones and All".