Timothee Chalamet zabrał Kylie Jenner na Złote Globy! "Przyłapano" ich na CZUŁYCH POCAŁUNKACH (WIDEO)

Wera 13 min. temu

Mnie dużo bardziej zaskakuje ta nominacja za Wonkę. Film był w porządku, ale akurat on tam co najwyżej dawał radę, nic szczególnego nie zrobił z tą rolą. W każdym filmie gra tak samo, jakby ująć charakteryzację, nikt by nie odróżnił czy akurat gra Wonkę czy Paula Atrydę. A tu nominacja do Złotego Globu? Żart jakiś.