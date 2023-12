Kylie Jenner SKRADA SIĘ na premierę filmu "Wonka", w którym gra Timothee Chalamet. MIŁOŚĆ KWITNIE? (ZDJĘCIA)

Kamila 28 min. temu zgłoś do moderacji 72 2 Odpowiedz

Śmieszy mnie jak jego fanki zawsze go miały za takiego wyjątkowego, wrażliwego, romantycznego chłopaka który odkryłby coś wyjątkowego w nich, w przeciętnych dziewczynach bo on patrzy sercem a przychodzi co do czego to umawia się z najsztuczniejszą Karynką w showbiznesie. Z lalą bez mózgu, która z góry traktuje zwykłych ludzi. Tacy są faceci, pora dorosnąć