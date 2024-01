Tina Turner za życia pochowała dwoje dzieci. Po śmierci zostawiła majątek wart ponad MILIARD ZŁOTYCH. Już wiadomo, kto go przejmie

Ula 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Przy okazji tego artykułu naszła mnie taka refleksja. Nie mam dzieci i ze względów zdrowotnych nie będę ich mieć, w dodatku zero rodzeństwa, więc co będzie po mojej śmierci. Czy warto brać kredyt z mężem na jakiś dom spłacać go całe życie, a potem po spłaceniu tak na prawdę być bliżej tamtego świata i co nam po tym domu, komu go zostawimy, jak nie ma komu. Może lepiej póki jeszcze mamy siły zwiedzać świat i tylko na podróże wydawać hmm jak do tego podchodzicie, jeśli jesteście sami dla siebie?