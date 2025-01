Tłum celebrytów na premierze "Kleksa": Maffashion, Mini Majk z dziewczyną, Agnieszka Kaczorowska

!Na kanale YouTube wideoprezentacje facet przez godzinę analizuje sprawę Owsiaka . To zagranie PRowe. Tusk poświęcił rok na wpajanie ludziom do głowy przekazu medialnego że PiS kradnie kasę z fundacji np. funduszu sprawiedliwości i to jest obrzydliwe działanie PiSu!!!!!!. Natomiast minutowy film tv Republika i dziennikarki pani Rutke która zapytała o kasę dla powodzian i jak została potraktowana z buta przez Owsiaka rozeszło się jak wiral po sieci. Od tego momentu przekręty kojarzyły się z koalicją rządząca . Owsiak zepsuł Tuskowi rok pracy!!!! Instrukcja PR zmienić temat. 1dzien niska emerytura Owsiaka nie zadziałało. 2dzien groźby telefoniczne. Szef WOŚP Jerzy Owsiak opublikował wpis, w którym poinformował o groźbach kierowanych pod jego adresem. Działania w sprawie podjęli już funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji. "Groźby śmierci oczywiście są nieakceptowalne. Ale to pan Owsiak wielokrotnie szczuł swoich fanów na tych mających krytyczne zdanie o WOŚP i nim samym, a tam leciały wtedy najgorsze obelgi i groźby. Nigdy, absolutnie nigdy nie zaapelował do swojej sekty o opamiętanie czy umiarkowanie"