TYLKO NA PUDELKU: Dawid Woliński ocenia stylizacje ze Złotych Globów. Zendaya "przynudza", a Heidi Klum "pomyliła imprezy"

Mój numer jeden to Emma Stone! Za świadomość, za klasę i za to, że ją uwielbiam. Gwiazda, która nie nudzi. Czerwony dywan w jej wykonaniu to zawsze miłe zaskoczenie. W karminowej sukni od LV wygląda jak ikona stylu, a nawet dużo bardziej intrygująco niż Zendaya, która lekko już przynudza - stwierdził Woliński.