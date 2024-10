Gwiazdy na gali WSJ Magazines Innovator Awards

Odstawione Grande, Cruz i Hayek na bankiecie

Na początku tego roku roku Ariana wydała album "Eternal Sunshine", jednak nie skupiała się wybitnie na jego promocji. Od tygodni za to pieczołowicie zachęca do pójścia do kina na najnowszy film z jej udziałem. Fabularna adaptacja musicalu "Wicked" trafi do kin w USA jeszcze w listopadzie. Na gali magazynu WSJ nie zabrakło również drugiej gwiazdy produkcji - Cynthi Erivo.