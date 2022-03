TŁUM GWIAZD na "Vanity Fair" Oscar Party: Emily Ratajkowski, Hailey Bieber, Anya Taylor-Joy, Hunter Schafer... (ZDJĘCIA)

Bunia 15 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kinge Rusin powinni odwolac- uwazam ze to imprezy to pokaz proznosci i mnie totalnie nie interesuje ale to szczyt hipokryzji- co z wojnami ktore toczyly sie na wschodzie, wtedy nie chciala oskarow odwolywac. Wojna na Ukrainie jest przerazajaca ale dotyka nas tak bardzo i ludzi bo to juz Europa, ale nie jest to pierwsza wojna ktora wydarza sie za naszych czasow.