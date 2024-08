Tłum gwiazd prezentuje WYMYŚLNE stylizacje na Top of the Top Sopot Festival 2024: odważna Natalia Nykiel, lateksowa Sarsa... (ZDJĘCIA)

Wakacje to czas muzycznych festiwali. W poniedziałek, 19 sierpnia, w sopockiej Operze Leśnej rozpoczęła się kolejna edycja Top of the Top Sopot Festival. Jedna z większych muzycznych imprez TVN-u potrwa do 22 sierpnia. Tegoroczną edycję festiwalu rozpoczął koncert "Gorączka sopockiej nocy" poprowadzony przez Dorotę Wellman oraz Marcina Prokopa.