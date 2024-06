Tłum WYSTYLIZOWANYCH gwiazd błyszczy na pokazie Diora: Jennifer Lawrence, Anya Taylor-Joy, Lily Collins (ZDJĘCIA)

Francuski dom mody Dior to z całą pewnością jedno z tych imperium, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. W Szkocji na Zamku Drummond odbyło się najnowsze show Diora, na którym to nie zabrakło znanych twarzy. Pojawiła się m.in. Jennifer Lawrence, która od lat związana jest z marką. To właśnie w kreacjach tego francuskiego domu mody aktorka błyszczała na wielu galach i czerwonych dywanach. Tym razem gwiazda zaprezentowała miejski szyk, pozując w szerokich jeansach, panterkowym płaszczu i białym podkoszulku z pokaźnym logo marki. Lawrence w ostatnich miesiącach kilkukrotnie wywołała poruszenie, kiedy to internauci zaczęli z uwagą "studiować" jej twarz, twierdząc, że zafundowała sobie kilka zabiegów upiększających. Mimo że Jennifer niezmiennie zachwyca, to po powrocie "z macierzyńskiego" fani zwrócili uwagę na drobne zmiany. Aktorka z uśmiechem reagowała jednak na zarzuty w wywiadach, twierdząc, że po prostu schudła i "dorosła", a drobne zmiany na jej twarzy to zasługa makijażu.