To dlatego Pałac nie ujawni szczegółów choroby króla Karola III. Była doradczyni monarchy wyjaśnia powód

Media obiegają kolejne niepokojące informacje na temat brytyjskiej rodziny królewskiej. Najpierw księżna Kate została poddana operacji jamy brzusznej, co chwilowo wykluczyło ją z obowiązków, a później do tego samego szpitala trafił król Karol III . Stawił się tam na zaplanowanym leczeniu, podczas którego wykryto raka .

Była doradczyni króla Karola III zabrała głos

Kristina Kyriacou w latach 2009-2016 pełniła rolę doradczyni ówczesnego księcia Karola. Podobnie do innych byłych pracowników rodziny królewskiej, od czasu do czasu udziela wywiadów i ujawnia szczegóły życia na dworze. W związku z ostatnimi doniesieniami została zaproszona do formatu "Good Morning Britain", gdzie oceniła decyzję króla .

Nie otwierałabym więcej drzwi. Powiedzieli, że wykryto odmianę raka, a sama nie radziłabym iść dalej i mówić, jaki to rodzaj raka. Myślę, że jest na to mnóstwo czasu - stwierdziła Kristina Kyriacou podczas wywiadu w "Good Morning Britain".

Problem w tym, że im więcej informacji podasz, tym więcej ludzi spekuluje. Gdy tylko dowiedzą się, co to za nowotwór, wszyscy zaczynają tego szukać, ludzie zaczynają googlować i mówią, że "znam kogoś" i im się to przytrafiło, to jest to, przez co będzie przechodził. Wiemy, że jest chory, ma stwierdzonego raka i będzie leczony - dodała.