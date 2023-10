To Irina Shayk zapoznała ze sobą Gigi Hadid i Bradley'a Coopera! "On usilnie ZABIEGAŁ o jej względy"

Ostatnimi czasy jednym z głównych tematów w amerykańskim show biznesie jest domniemanym związek Gigi Hadid i Bradley'a Coopera . Plotki o romansie pojawiły się na początku października, kiedy przyłapano ich razem w restauracji Via Carota . Zaledwie kilka dni później fotoreporterzy "nakryli" aktora i modelkę, gdy wracali do Nowego Jorku po rzekomym wspólnym weekendowym wypadzie .

Jak podaje "Page Six", aktor i modelka zostali sobie przedstawieni przez byłą partnerkę gwiazdora, Irinę Shayk . Tabloid powołuje się na informatora, który zdradził szczegóły ich znajomości. Modelki znają się od lat, a siostra Belli miała już okazję spotykać Bradley'a na branżowych imprezach.

Informator zdradził szczegóły miłosnej relacji Gigi Hadid i Bradley'a Coopera

Gigi została przedstawiona Bradleyowi przez Irinę [Shayk przyp.red.] i ich wspólnych przyjaciół z branży. Gigi i Irina były blisko przez lata podczas wspólnej pracy, a Gigi i Bradley spotykali się już wcześniej, ale zawsze były to przyjacielskie spotkania towarzyskie - przekazał informator "Page Six".

On usilnie zabiegał o jej względy, a ona była zdecydowanie zainteresowana i podekscytowana jego staraniami. [...] Spotykają się od czasu do czasu, ale to zupełnie coś innego - skomentował informator.