To już oficjalne. Jennifer Lopez i Ben Affleck sprzedają wspólną willę za grube miliony. Luksusowe gniazdko kupili zaledwie rok temu

NIUC

Szczerze? Nie rozumiem na nią hejtu. Raz po raz wszędzie czekam, że to diva, że to kobieta łaknąca uwagi, uwielbiająca bycie w centrum zainteresowania. Ok. I co z tego? Oczywiście Ben jest ideałem. Zapomina się o tym, że jest alkoholikiem z problemami w kwestii napadów agresji. I tak staje się po jego stronie, robiąc z "pragnącej sławy" JLo drugą antagonistkę niemalże pokoju Amber Heard. Fakt jest taki, że Ben zna Jennifer ponad 20 lat. Byli już razem. Wiedział jaka jest. Nie wydaje się być złym człowiekiem. Ma jednak cechy charakteru, które nie muszą pasować każdemu. On miał o nich wiedzę, a i tak zdecydował się z nią ponownie być, ba, nawet wziąć ślub. Co on nie sądził, że będą jako para przyciągać zainteresowanie porównywalne do tego z początku XXI wieku? Że tym razem ten aspekt, który rzecz jasna może mu przeszkadzać, nie będzie istniał? Wiedziały gały co brały. Póki nie ma mowy o patologiach (a w tej kwestii w stronę Bena można mieć zarzuty), to robienie z Jennifer potwora jest dla mnie wysoce niesmaczne i nie fair.