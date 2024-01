To on był pierwszym mężem Agnieszki Woźniak-Starak. Rozwiedli się po 7 latach małeżństwa. Co słychać u Adama Badziaka? (FOTO)

Anita 34 min. temu zgłoś do moderacji 92 8 Odpowiedz

Ten Badziak, jak widać wiedział co chce i do tego dążył. 👍 Bardzo przystojny facet w przeciwieństwie do Staraka, ale dla niektórych kasa jest ważniejsza od zasad, a to się na dłuższą metę nie sprawdza, co tutaj ewidentnie życie pokazało.