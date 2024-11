To on zagrał Kazika w "Listach do M." Dziś Mateusz Winek ma już 16 lat i nie przypomina malca z komedii romantycznej

Seria "Listy do M." jest jednym z najpopularniejszych cykli filmowych w Polsce, której szósta część - "Listy do M. Pożegnania i powroty" - zadebiutowała w polskich kinach 7 listopada. Jednym z czynników sukcesu serii jest jej gwiazdorska obsada, w której nie brakuje takich nazwisk jak Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Maciej Stuhr oraz Piotr Adamczyk. W najnowszych częściach dołączyli również Roma Gąsiorowska oraz Janusz Chabior, co dodatkowo wzbudza ciekawość widzów. Także młodzi aktorzy, grający w kolejnych częściach "Listów do M." stali się popularni.