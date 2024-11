Jak dziś wygląda Jakub Jankiewicz?

Jakub Jankiewicz zaczął grać w produkcjach filmowych, mając 7 lat. Wtedy właśnie otrzymał jedną z głównych ról w serialu "Cichot losu". Prawdziwym przełomem w jego karierze okazał się jednak występ w komedii romantycznej "Listy do M.". Mały Kuba pojawił się w dwóch pierwszych częściach serii, które trafiły do kin w 2011 i 2015 r. Postać Kostka z miejsca podbiła serca widzów. Co prawda jego wątek nie był kontynuowany w kolejnych odsłonach "Listów do M.", ale po dłuższej przerwie fani serii znów zobaczą Jankiewicza na dużym ekranie.