Franciszek Przybylski, Gabriela Jeżółkowska i Sergiusz Żymełka - jak przez lata zmieniły się dziecięce gwiazdy seriali? (ZDJĘCIA)

lucky 28 min. temu zgłoś do moderacji 44 5 Odpowiedz

odbiegając... zauważyliście, że ostatnio coraz więcej jest artykułów o tym jak osoby znane spotykają się z rzeczywistością i brutalnie przekonują, że wokół nie jest pięknie, estetycznie, w stylu boho, śnieżnobiało, a warunki nie są wszędzie tak luksusowe jak oni by tego oczekiwali? może to niezbyt miłe z mojej strony, ale cieszy mnie ten fakt, bo ci sympatycy np. ekologii, uduchowienia i innych tego typu rzeczy, bezwzględnie żyjących w swoim świecie ideału, z daleka od wszechobecnej brzydoty (wiecie, kogo i co mam na myśli), mają jakąkolwiek szansę poczuć to, z czym wielu z nas spotyka się na co dzień. czasami aż jestem w szoku jakie to dla nich musi być druzgocące. no i to trochę straszne, żyć w takim odklejeniu, by np. myśleć, że wystarczy powtarzać afirmację, by się świetnie czuć i żeby otoczenie nabrało stylu rodem z vogue. taka refleksja, to nie jest hejt. nikomu w portfel nie zaglądam, nie obchodzą mnie zarobki gwiazd albo celebrytów, szczegóły z ich życia. odnoszę myśli tylko do tych, którzy uwielbiają dawać nam rady, instruować jak powinniśmy żyć, wygłaszają medialne tyrady, co robimy niedobrze w naszych domach, pracach, w stosunku do partnerów i dzieci, co oddala nas od ich uciesznego stanu błogości.