To tutaj odbyło się wesele córki Przemysława Czarnka! Wiadomo, ile zapłacono za talerzyk i jakie serwowano menu. Było na bogato

Córka Przemysława Czarnka wyszła za mąż

Przykładowo w miniony weekend odbył się nie tylko ślub znanego producenta Mr. Polski i wybranki jego serca, ale i córki Przemysława Czarnka , która wyszła za mąż za swojego ukochanego. Do ołtarza kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie pannę młodą prowadził oczywiście dumny tata. Mszę zaś odprawiało aż sześciu księży, którym przewodził pochodzący z Niemiec kardynał, a prywatnie przyjaciel rodziny Czarnków, Gerhard Müller. Uwagę zwracała kreacja panny młodej. Suknia, w której Julka ślubowała miłość, wierność i uczciwość nie była bowiem tak skromna, jak można było się spodziewać, biorąc pod uwagę poglądy jej ojca.

To tutaj odbyło się wesele córki Przemysława Czarnka

"Faktowi" udało się dotrzeć do informacji, gdzie kontrowersyjny polityk wyprawił pociesze wesele na 200 osób. Jak się okazuje, młodzi i ich bliscy bawili się w dworku pod Lublinem. Tabloid ustalił również, ile kosztuje ślubna celebracja w urokliwym obiekcie. Jeśli chcielibyście jeszcze w tym roku zorganizować tam wesele na około 100 osób , do wyboru mielibyście trzy pakiety.

Najtańszy kosztuje 260 zł/os., a w jego ramach jest m.in. zupa, danie główne, 11 zimnych przekąsek i owoce. To daje aż 26 tys. zł przy 100 gościach! Druga opcja to wydatek rzędu 280 zł/os. W nim dodatkowo jest stół wiejski. Trzeci, najdroższy, kosztuje 350 zł/os., a do dyspozycji gości jest jeszcze dodatkowo stół słodki i alkohol w postaci czystej wódki - wylicza szczegółowo "Fakt".