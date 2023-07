Mr. Polska od "Złotych Tarasów" wziął ŚLUB! Na weselu balował Bedoes z ukochaną (ZDJĘCIA)

.SIATKÓWKA. 21 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

JEZU LUDZIE, RODACY MAMY TO!!!!! fACECI ZŁOTO, KOBIETY BRĄZ NA VNL 2023! JUHU! pIERWSZY TAKI PRZYPADEK W HISTORII. TERAZ MEDALIKI NA ME I KWALFIKACJACH DO IO. A ZA ROK IO. ps. Apeluję do PZPS I PANA ŚWIDERSKIEGO: Błagam bierzcie już bookujcie Pana Nikolę Grbića i Pana Lavariniego na następne kadencje trenerskie. Niesamowite. Niemożliwi. Gang Łysego i Anioły Lavariniego. Kochamy Was! D Z I Ę K U J E M Y :*