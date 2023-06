To z nią Neymar zdradzał ciężarną partnerkę. Jej zdjęcia ZNIKAJĄ z sieci. Nie usunęła wszystkiego

Auwhwh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 422 8 Odpowiedz

No i? Przecież to nie ona była w związku z ciężarną tylko ten grajek. To na nim powinno sie wieszac psy. Ale baby oczywiscie większa zlosc maja na kobiety bo gdyby pewnie nie flirt to ich facet NA PEWNO by nie zdradził