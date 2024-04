Tom Cruise ma listę "specjalnych warunków", które kobieta musi spełniać, by mógł z nią być. Zdziwieni jego potrzebami?

Kamila 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Izolda to kiedy ty mi mówiłaś prawdę? Wtedy kiedy mówiłaś o tym Zbigniewie co zwiał do Anglii czy wtedy kiedy mówiłaś że jestem bardzo zdolnym pracownikiem? A może to zależało od tego do jakiego stopnia mnie akurat potrzebowałaś? Byłam potrzebna wtedy kiedy trzeba było mieć jakąś wtyczkę w firmie z której już się odeszło tudzież zostaliśmy z niej wystrzeleni z katapulty czy bardziej wtedy kiedy potrzebne było towarzystwo na wakacje bo przecież byłaś nowa w mieście, a twoi znajomi z rodzinnych stron pozakładali już rodziny i nie w głowie im było jeżdżenie a mnie można było bez kłopotu urobić. A dbanie o kota w wykonaniu kogoś kto w wieku 33 lat miał motto "najważniejsza na świecie jestem JA" to nowobogacki snobizm i moralne alibii no bo jak ja mogę być niedobra jak ja tak tego kota "kocham". Dodaję że zakup kota rasowego zmałpowałaś od niejakiego Artura który też był wtedy w trakcie rozwodu tak się składa, a rozwodził zarówno z żoną jak i ze wspólnikiem którego dodatkowo nieźle poturbował bo tamten go był oszukał podobnież.