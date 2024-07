Tom Cruise myśli o odnowieniu kontaktu z córką po 10 latach. "Chciałby ją zwabić do Kościoła Scjentologicznego"

Kura domowa t... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dzień dobry Państwu.Moj chłop to Ślązak .Nie każe mi podejmować pracy zarobkowej ale wymaga żeby obiad gotować 6 razy w tygodniu x wyjątkiem sobót .Codziennie ma być coś innego ugotowane pranie mam robić ja zarowno jego rzeczy jak i swoje wyprać Chałupę sprzątać mam ja !a być czysto bez pająków w chałupie hehe.Odnajduje się w tej roli hehe wszystko czyste obiady dobre .Dobrze czuję się w roku kury domowej.Najwazniejsze to robić to co się lubi.Dxiekuje za uwagę .A tak na marginesie to chłopy Ślązaki takie są że ich wybranka ma być zaradna warzyć obiady sprzątać bo larmo robią w chałupie że obiadu nie ma bo Ślązaki całe życie na wsi mieszkali i chcą kobiety zaradnej które umie o dom zadbać .Oni rzadko kiedy chodzą po restauracjach bo kasy nie mają i chca swoje zrobione obiady w chałupie jeść i potem docenia że igotowalas idą wierni bo Ślązak nie zdradza żony.Docenmy to kobietki bo to są fajne chłopy wierne katolickie i nie wymagają od kobiety bycia karierowiczka