Tom Cruise od ponad 10 lat NIE WIDZIAŁ córki. Informator ujawnia powody. "SAM o tym zadecydował"

Straszne że mozna olać dziecko dla religii. Własne dziecko. Ale to chyba jednak prawda że mężczyźni przywiązują się do dzieci poprzez kobietę i jeśli z kobietą nie wychodzi to mogą porzucić dziecko. Nie mają takich uczuć jak kobiety