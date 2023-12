Tom Cruise naruszył zasady królewskiego protokołu względem Kate Middleton! Kamery wszystko zarejestrowały (WIDEO)

Rozalia 19 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

A co kazdy ma sie uczyc ich zwyczajow i etykiety co wolno a co nie?Zachowal sie zgodnie z przyjetymi normami dotyczacymi kultury,co to kuz...a jakas swietosc jest ze dotykac jej nie wolno,kawal baby ze zwyklego ludu.Moze w dawnych czasach kroliwie i ksiazeta byli uznawani za cos lepszego,dla mnie oni sa nikim,sa zwyklymi ludzmi,nawet gdybym brytyjka byla tez bym tak uwazala.