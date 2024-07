Tomasz Adamek i jego żoną są małżeństwem od prawie 28 lat. W czym tkwi ich sekret? "Musi być dyscyplina w domu"

Caryca 4 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

ja rozumiem, ze rodzicom moga sie decyzje dzieci nie podobac, ale to zycie dzieci. musze same isc do przodu, same odnosic sukcesy i same ponosic porazki. niestety czesto polscy panowie to jednak menatlne srednioweicze. kobieta ma prac, sprzatac, gotowac i rodzici dzieci. rowny podzial obowiazkow? a co to takiego? kobieta zarabia wiecej jak jasnie pan, hanba i wstyd. niby XXI wiek, ale jednka ciagle mamy umyslowe sredniowiecze.