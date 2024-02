Tomasz Adamek szczerze o wierze i Bogu: "W samochodzie się modlę i odmawiam różaniec"

Tomasz Adamek powierzył swoje życie Bogu

Były mistrz świata wagi półciężkiej dorastał w katolickim domu. Jego mama dokładała wszelkich starań, by nigdy nie zboczył z drogi wskazanej przez Stwórcę. W latach dzieciństwa służył jako ministrant. W okresie dojrzewania odsunął się od Kościoła katolickiego, jednak gdy los połączył go z poślubioną 28 lat temu Dorotą, przekonał się, czym tak naprawdę jest gorliwa wiara .

W tym sporcie, w którym jestem nie da się wytrwać, być sam. Trzeba wierzyć w Boga i mocno się modlić, a On daje siłę. Do Pana Boga się przyznaję i Panu Bogu też za wszystko dziękuję. To że żyję, że jestem, że mam rodzinę, dzieci - to wszystko Mu zawdzięczam - wyznał na łamach chrześcijańskiego portalu Stacja7.pl.

Słucham radia, lubię hip-hop, ale też dużo w samochodzie się modlę i odmawiam różaniec. Na pewno nie w sytuacji, gdy jadę 200 km/h, ale jak jest spokojnie, to tak. Ostatnio odmawiałem różaniec, jak jechałem na lotnisko do Wrocławia. Wjechałem na autostradę, gdzie są pomiary, i co miałem robić? Jest za wcześnie, by do kogoś dzwonić, więc chwyciłem za różaniec - wyznał w rozmowie z Kubą Wojewódzkim.