Tomasz Barański walczył z rakiem i nałogami. Edyta Herbuś wspomina: "Płynąłeś ostro. Nie wiedziałam, jak cię uratować!"

Edyta Herbuś i Tomasz Barański w rozmowach o przeszłości

Herbuś o raku Barańskiego: "Mnie zmiotło totalnie"

Byłam we Włoszech z moim ówczesnym chłopakiem, Mariuszem i odebrałam od ciebie telefon z taką wiadomością i paniką w twoim głosie, że mnie zmiotło totalnie. Zwiedzaliśmy jakiś piękny kościół. Wyszłam przed wejście, kucnęłam i po prostu razem płakaliśmy. Ta panika była takim ciężarem, że aż ciężko było oddychać. Jak sobie razem popłakaliśmy, to to jakby przepłynęło w taki sposób, że wezbrało we mnie totalną pewnością, że wszystko będzie dobrze. Jak teraz o tym opowiadam, to czuję tamto bijące serce - relacjonowała.