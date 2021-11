20-letnia dziewczyna Tomasza Barańskiego pozdrawia z ich romantycznych wakacji: "Proszę nie dzwonić do MOJEGO STAREGO" (ZDJĘCIA)

Od niedawna Tomek znów jest zakochany. Tym razem co prawda nie spotyka się z żadną znaną twarzą, jednak aparycji wybrance jego serca pozazdrościć może niejedna celebrytka. Szczęściarą, która może dumnie kroczyć u boku Barańskiego, jest niejaka Michalina Warulik - modelka i przyszła położna.

Zobacz także: Barański czule do Żyły: "Mój kochany zuch"

Tancerz unika pokazywania się z ukochaną, jednak raz na jakiś czas zdarza mu się zapozować z młodszą o 20 lat dziewczyną do wspólnego zdjęcia, najczęściej przy okazji zagranicznych wyjazdów. We wrześniu zakochani pielęgnowali uczucie na Maledwiach, zaś ostatnie kilka dni spędzili we Włoszech, a dokładnie w Bari.